Entrée payante à Notre-Dame : “Le libre accès à la cathédrale n’est pas un argument valable”

Comment faire la distinction entre touristes et fidèles ?

On sait gérer les flux à la basilique Saint-Marc et à Saint-Pierre de Rome. Pourquoi pas à Notre-Dame ? À Venise, on paye sa place pour la visite et si l’on vient pour prier, on entre par une entrée distincte. À la basilique Saint-Pierre, des chapelles sont accessibles parfaitement gratuitement. Il faut que le dispositif soit souple. Permettre des moments où 100% de la cathédrale est dédiée au culte, sans distinction entre les visiteurs, et le reste du temps, scinder l’espace. Cela suppose aussi de compter sur la bonne foi des visiteurs.