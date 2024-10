La mort est-elle ce que vous croyez ?

C’est un fait inouï : la mort n’est pas le dernier mot. Cette espérance va retentir tout au long de l’année du Jubilé 2025 ! Les chrétiens croient que l’amour dont Dieu aime la multitude sera aussi pour elle, source de vie ! Il nous faut apprendre à penser notre mort, non comme un évènement possible, mais comme un évènement certain. Si nous allons bien tous mourir, cela doit surtout nous inviter à réaliser ce qui peut encore grandir en nous. La possibilité que notre vie ne se réduise pas à l’expérience temporelle est devenue la chose la plus difficile à croire aujourd’hui. Nous sommes peut-être nous-mêmes atteints par le doute quant à la possibilité qu’il existe un autre état du corps, l’état de Ressuscité que décrivent les Évangiles lorsque Jésus revenu de la mort apparaît à ses apôtres. Mener le combat de la foi dans notre époque incrédule, c’est tenir fermement la promesse que le Christ a faite : "Et moi je les ressusciterai au dernier jour" (Jn 6,54).