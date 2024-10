J-38 : Quel système anti-incendie pour Notre-Dame ?

"C'est simple, en termes de protection anti-incendie, on est passés de 0 à 100", confiait fin septembre à la presse Éric Lazzari, de la société Détection électronique française (DET) missionnée pour mettre en place le nouveau système anti-incendie de Notre-Dame de Paris. La cathédrale est désormais truffée de plus de 300 points de détection, dont des caméras thermiques qui relèveront des niveaux anormaux de chaleur ou de fumée et activeront le cas échéant automatiquement un système d'extinction d'incendies par brumisation d'eau. Des tuyaux qui courent sur la charpente et sur la flèche pourront ainsi libérer "un brouillard d'eau" permettant d'éteindre un incendie rapidement en limitant "les dégâts collatéraux" sur les structures en bois. "Une première dans une cathédrale en France", avait annoncé en décembre 2023 Philippe Jost, qui dirige l'établissement public chargé du chantier de reconstruction.