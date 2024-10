Privés de leur Belle Dame pendant cinq ans, fidèles et touristes vont enfin pouvoir pénétrer à nouveau dans Notre-Dame dès début décembre 2025. Si cela risque d’être difficile durant les premiers jours compte tenu du programme chargé de réouverture, les prévisions annoncées par le diocèse de Paris font état de 40.000 personnes attendues par jour et environ 15 millions de visiteurs sur l’année soit « deux cars à la minutes », a confié mi-octobre Sybille Bellamy-Brown, responsable des publics de Notre-Dame de Paris, à Aleteia. À titre de comparaison, la Cité interdite en Chine accueille entre 15 et 18 millions sur 15 hectares tandis « Notre-Dame va accueillir 15 millions de visiteurs dans 6.000m2 et un petit parvis ».