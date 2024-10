La chaire de saint Pierre et le baldaquin, symboles de l’Église synodale

Une façon de faire écho aux conclusions du Synode, exhortant à tendre vers une plus grande décentralisation des décisions ecclésiales. Le Document final invite en ce sens à "revisiter à la lumière de la synodalité les modes d’exercice du ministère de l’évêque de Rome": "En tant que successeur de Pierre, il a un rôle unique à jouer dans la sauvegarde du dépôt de la foi et de la morale, en veillant à ce que les processus synodaux soient fructueux pour l’unité et le témoignage". La question de la subsidiarité est également abordée : "On pourrait identifier, par une étude théologique et canonique, les matières qui devraient être réservées au pape (reservatio papalis) et celles qui peuvent être renvoyées aux évêques dans leurs Églises ou groupements d’Églises", est-il demandé dans le Document.