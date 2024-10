Des laïcs pourront-ils bientôt célébrer des mariages et des baptêmes ?

Dans cette dernière perspective, plusieurs propositions ont été étudiées pour faire davantage participer les laïcs, hommes et femmes, à la gouvernance de l’Église, à commencer par la réflexion sur le diaconat féminin, revenue en force lors de cette seconde assemblée. C’est l’article qui a provoqué le plus de résistance avec 97 voix contre. "Il n’y a pas de raison ou d’obstacle qui devrait empêcher les femmes d’exercer des rôles de guide dans l’Église : ce qui vient de l’Esprit Saint ne peut pas être arrêté", affirme le Document, avant de conclure qu' "il convient de poursuivre le discernement à cet égard". En outre, le Synode demande de rendre "obligatoire" la tenue de conseils paroissiaux avec la participation de laïcs, et invite expressément à promouvoir davantage de "ministères laïcs", comme les ministères de lecteur et d’acolyte, ou encore de catéchiste. Dans cette optique des ministères, l’assemblée propose d’examiner "la possibilité d’étendre et de stabiliser" la célébration des baptêmes et des mariages par des laïcs : "Le droit canonique des Églises de rite latin et oriental prévoit déjà que, dans certains cas, les fidèles laïcs, hommes ou femmes, peuvent être des ministres extraordinaires du baptême. Dans l’Église de rite latin, l'évêque (avec l'autorisation du Saint-Siège) peut déléguer l’assistance aux mariages à des fidèles laïcs, hommes ou femmes", souligne le Document. "Selon les besoins et les contextes locaux, il conviendrait d'envisager d'étendre et de stabiliser ces possibilités d'exercice des ministères laïcs." Une exception permise actuellement sous certaines conditions.