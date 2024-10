Il est important que les passages pertinents de l’Écriture trouvent un espace adéquat dans les lectionnaires liturgiques. Certains moments cruciaux de l’histoire de l’Église confirment la contribution essentielle des femmes animées par l’Esprit. Les femmes constituent la majorité des fidèles et sont souvent les premiers témoins de la foi dans les familles. Elles sont actives dans la vie des petites communautés chrétiennes et des paroisses ; elles dirigent des écoles, des hôpitaux et des centres d’accueil ; elles mènent des initiatives de réconciliation et de promotion de la dignité humaine et de la justice sociale.