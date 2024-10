Que faire du diable qui se glisse partout?

Ces catholiques perpétuent ici la position qui était celle des Pères de l’Église face aux cultes païens et au culte impérial dans l’Empire romain. Ce n’étaient pas seulement des actes civiques, c’étaient l’adoration de démons qui asservissaient ainsi les hommes afin de les empêcher de se convertir pour accéder au salut. Ils posaient donc qu’il existe, en matière spirituelle, une objectivité des actes indépendante de l’intention subjective. Mais une telle position est-elle défendable face à des Occidentaux qui bricolent leurs univers mentaux et culturels de manière plus ou moins articulée et continue au cours de leur vie, qui passent plus ou moins leur temps à vivre au deuxième, au troisième ou au énième degré, et qui décident en fonction des circonstances quels sont les sujets et propos et actes à prendre au premier degré ? Et, malheur sur malheur, les catholiques dénonçant la libre manipulation de ce qu’ils estiment être leurs symboles exclusifs ne peuvent même pas exciper d’une appropriation culturelle. Ils devraient alors assumer pleinement leur situation de minorité, l’exculturation totale du christianisme et se poser comme victimes. Or, ce n’est pas compatible avec leur argument que le christianisme demeure indispensable à l’Occident, ni avec la compréhension qu’on se fait majoritairement de leur place et influence dans la société. Il ne leur reste donc qu’à penser qu’en proposant une alternative qu’ils jugent lumineuse et pacifiante à la manipulation ludico-culturelle des signes chrétiens, ils seront crédibles et audibles.