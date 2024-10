« Certains se demandent si cela a encore un sens aujourd’hui » : en ouverture de son encyclique, le pape anticipe la surprise de tous ceux qui vont se demander comment l'auteur de Laudato si' et Fratelli tutti, deux encycliques à la très forte dimension sociale et politique, peut ensuite en proposer une consacrée à une spiritualité autour du Sacré-Coeur parfois perçue comme datée. Cependant pour le pape, c’est en fait le “cœur” qui n’est plus à la mode de nos jours, souvent négligé au profit de l'intelligence, de la volonté ou de l'âme : “La dévalorisation du centre intime de l’homme – du cœur – vient de très loin : on la trouve déjà dans le rationalisme grec et préchrétien, dans l’idéalisme postchrétien et dans le matérialisme sous ses diverses formes”, note le pape argentin, soulignant aussi la faible place qu'il occupe en anthropologie et dans la “grande pensée philosophique”. Dès lors, parler du Sacré-Cœur de Jésus, explique le pape, c'est “redécouvrir l'importance du cœur”, dimension centrale de l'homme.