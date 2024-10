"Ce n’est qu’à partir du cœur que nos communautés parviendront à unir leurs intelligences et leurs volontés, et à les pacifier pour que l’Esprit nous guide en tant que réseau de frères ; car la pacification est aussi une tâche du cœur", explique François, alors que l’Église catholique est traversée par de nombreuses tensions. "Devant le Cœur du Christ, je demande au Seigneur d’avoir à nouveau compassion pour cette terre blessée qu’Il a voulu habiter comme l’un de nous", supplie le pape François. "Qu’Il répande les trésors de sa lumière et de son amour, afin que notre monde, qui survit au milieu des guerres, des déséquilibres socioéconomiques, du consumérisme et de l’utilisation anti-humaine de la technologie, puisse retrouver ce qui est le plus important et le plus nécessaire : le cœur", développe-t-il.