[VIDÉO] Plus de fidèles, moins de prêtres… L’Église catholique en chiffres

Chaque année, l'agence Fides publie un impressionnant rapport chiffré qui décrit l’évolution de l’Église catholique dans le monde. Et cette année, c’est un bilan paradoxal que l’on peut lire. Dans le monde entier, on compte toujours plus de catholiques… mais moins de prêtres. Selon ces statistiques il y aurait très précisément près de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. C’est 13 millions de plus que l’année précédente. Mais tous les continents ne sont pas logés à la même enseigne. L’Europe accuse une baisse de 244.000 baptisés pour ne plus compter que 285 millions de catholiques. Le Vieux Continent sera très bientôt dépassé par l'Afrique qui a encore gagné 7 millions de baptisés et dépasse désormais les 275 millions de catholiques. Il faut ajouter 6 millions de nouveaux croyants en un an en Amérique et un peu moins d’un million en Asie. En d’autres termes, la croissance spectaculaire du nombre de baptisés dans le monde compense largement le recul du nombre de catholique observé seulement en Europe.