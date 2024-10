Pleines d’humour et de spiritualité, les lettres d’un carme à ses amis les saints

« Pourquoi cette sympathie pour vous ? Parce que vous êtes dominicain ? Ou parce que les dominicains sont thomistes ? Je ne sais. Je crois que c’est d’un seul et même mouvement que je vous vénérais, vous saint Thomas, et que j’admirais les dominicains. Je me préparais à un ministère diocésain et déjà je rêvais d’un apostolat comme celui des prêcheurs. Je me voyais travaillant intellectuellement de manière sérieuse, scientifique. J’étais heureux d’être professeur de philosophie. Je n’étais pas “prédéterminant”. Bañez me semblait être allé trop loin. Mais j’abominais Molina et si j’aimais beaucoup saint François de Sales, c’était “bien qu’il fût moliniste”. Maintenant, je me rends compte qu’un instinct profond me poussait à adopter les positions de vos frères en religion : cette affirmation du haut domaine de Dieu sur toute créature, fût-elle douée de liberté ; cette assurance que Dieu a toujours l’initiative et qu’il n’échoue pas ; qu’il sait mener à bien toute chose, en respectant mystérieusement, la liberté de son partenaire humain. »