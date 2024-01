En 2024, si vous vous mettiez à l’école de sainte Claire d’Assise ?

Sainte Claire d'Assise est une religieuse italienne du XIIIe siècle qui a fondé l'ordre des Clarisses, ou Pauvres Dames, inspirée par l'exemple et l'enseignement de saint François d'Assise.





C’était une femme de grande prière, de foi profonde et de pauvreté radicale. Sainte Claire d’Assise a vécu dans un cloître presque toute sa vie et pourtant sa sagesse et sa sainteté se sont répandues dans l’Église du monde entier. Cette sainte italienne a laissé un grand héritage spirituel qui peut vous aider à commencer la nouvelle année avec un esprit et des résolutions renouvelés. Voici quelques-unes des recommandations que l’on peut extraire de ses écrits et de sa biographie.

1

Aimer Dieu par-dessus tout



Sainte Claire a un tel amour pour Dieu qu’elle abandonne sa famille, ses richesses et son confort pour suivre Jésus Christ, pauvre et crucifié. Sa vie encourage à mettre toujours Dieu à la première place et à rechercher sa volonté à tout instant. Dans une lettre à la future sainte Agnès de Prague, reprenant les paroles de Jésus, elle écrit : « Aime le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même ».

2

Vivre dans la pauvreté et l’humilité



Sainte Claire a embrassé une vie de pauvreté pour imiter Jésus Christ et se libérer de toute attache matérielle. Par son exemple, elle apprend à vivre avec simplicité et générosité, en partageant avec les plus démunis. Cela montre aussi la valeur de l’humilité, qui consiste à reconnaître sa valeur devant Dieu et devant les autres, sans orgueil ni vanité. Dans son Testament, elle rappelle : « La pauvreté est un chemin vers la perfection, car elle nous rend semblables au Christ pauvre ».

3

Prier avec son cœur



La fondatrice des Clarisses était une femme de prière qui passait de longues heures à contempler le Seigneur et à dialoguer avec Lui. Par sa vie, elle encourage à prier fréquemment, avec ferveur et confiance, en ouvrant son cœur à l’action de l’Esprit Saint qui éclaire, console et fortifie. Elle exhorte également à méditer la Bible, et en particulier l’Évangile, et à avoir une dévotion particulière pour l’Eucharistie et la Vierge Marie. Dans une autre lettre à Agnès de Prague, elle écrit : « La prière est l’aile avec laquelle l’âme s’élève vers Dieu ». Il se trouve que 2024 est l’année de la prière.

4

Servir ses frères avec amour



Bien que sainte Claire ait passé la majorité de sa vie dans un cloître, elle n’ignorait pas les besoins de ses frères. Au contraire, elle les assistait par ses conseils, sa prière d’intercession et son exemple. Sa vie exemplaire exhorte à servir les autres, et notamment les plus pauvres et les malades, avec amour, joie et miséricorde. Dans la Règle de sainte Claire, elle écrit : « Soyez toujours gentils et courtois les uns envers les autres, et supportez les fardeaux de chacun, comme le dit le Seigneur ».

Ce sont quelques-uns des conseils que sainte Claire propose et que vous pouvez appliquer pour commencer cette nouvelle année du bon pied. Si vous les mettez en pratique, vous pourrez grandir en sainteté et être les témoins de l’amour de Dieu dans le monde.