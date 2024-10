Le denier de l’Église, ringard ou indispensable ?

Il existe en fait deux sortes de dons. Le denier de l’Église et les dons faits aux œuvres dans leur ensemble. Pour le donateur, la différence réside dans l’appartenance pour le premier et la générosité pour le second. En effet, le denier est constitutif des recommandations de notre Église : il donne un "sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église aient une juste rémunération". Les dons faits aux associations et œuvres résultent exclusivement de la générosité. Dès lors, que faire ? À partir du moment où l’on a décidé un montant de dons, il convient de répartir, attribuer une partie de la somme au denier et une autre aux causes qui tiennent à cœur et qui sont efficaces.