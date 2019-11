La Nuit du Bien Commun, une soirée pour donner à ceux qui en ont besoin

Après le succès des deux premières éditions, la Nuit du Bien Commun se tiendra pour la troisième année consécutive au théâtre Mogador mardi 19 novembre. Cette soirée caritative a pour objectif de soutenir des projets sociaux et solidaires au service du bien commun. 1.000 personnes sont attendues. Alors que la première édition avait rassemblé 560.000 euros et la deuxième presque 800.000, les organisateurs espèrent cette fois-ci atteindre le million d’euros. Douze projets sont lauréats. « Nous essayons d’avoir des associations variées sur toutes les thématiques » explique à Aleteia Stanislas Billot de Lochner, l’un des fondateurs de la soirée. « Nous avons reçu 140 candidatures et nous en avons trouvé une douzaine hors-normes ».

Une association qui donne de l’humanité aux derniers instants

Parmi elles, l’association Visitatio, qui vient en aide gratuitement aux personnes en fin de vie ou confrontées à la maladie évolutive, grâce à un soutien humain de quartier et à une présence médicale. Selon Jean-François Vié, son cofondateur, ce projet permet de « recréer une dynamique de village ». L’une de ses forces est qu’il permet aux personnes concernées de rester chez elles jusqu’au bout, en étant préservées de l’isolement. Soignants et bénévoles assurent ainsi des visites régulières chez les patients. Tandis que les premiers prodiguent des soins médicaux et dialoguent avec le malade et son entourage, les seconds écoutent, discutent, font une course, apportent à l’occasion un bon petit plat maison… « C’est vraiment une demande que l’on sent de la part des patients. Vraiment ils n’aiment pas l’hôpital, et à chaque fois, ils nous demandent d’être chez eux », explique le docteur Véronique P., médecin Visitatio.

« Les personnes qui sont dans leur maison en milieu d’interaction habituelle avec leur famille et leur entourage sont plus apaisées à partir du moment où nous arrivons, nous professionnels, à apaiser l’entourage », surenchérit le docteur Croixmarie, qui participe lui aussi à cette aventure humaine. Pour Sylvia, bénévole, la démarche est toute simple. Il s’agit d’associer « de l’accompagnement, de l’écoute, de l’attention, de la tendresse et de la douceur ». Bernard, dont le père a été suivi par Visitatio, a été touché par la qualité de l’accompagnement. « L’expérience que nous a offert papa est un beau cadeau de départ », lance-t-il non sans émotion. Visitatio est présent dans quatre villes d’Île-de-France et devrait ouvrir prochainement à Tours (Indre-et-Loire).

Une soirée à suivre en live

Cécile de Ménibus et Patrick Roger, journalistes chez Sud radio, animeront la soirée. On compte cette année plusieurs nouveautés : de 19h à 21h, la soirée sera diffusée en direct sur Sud radio. Les internautes pourront également suivre l’événement en live sur la page Facebook de La Nuit du Bien Commun et de Sud radio. De plus, des innovations digitales sont au rendez-vous : sur place, les promesses de dons pourront être faites par téléphone via des applis. Il sera également possible de faire des dons à distance. Le Bitcoin fait son apparition à la Nuit du Bien Commun et il sera possible de donner via ce système de paiement. Enfin, les organisateurs envisagent de développer rapidement l’initiative dans de grandes villes européennes, à destination des Français expatriés.

