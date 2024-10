"Nous avions déjà eu le plaisir de travailler pour Notre-Dame de Paris à l'occasion de ses 850 ans", se souvient Paul Bergamo, directeur de la fonderie Cornille Havard. "Cette collaboration était donc assez naturelle pour nous, et fait l'objet d'une grande fierté. C'est une joie, et aussi une chance extraordinaire, de pouvoir continuer à œuvrer pour Notre-Dame ." La première cloche, d'un diamètre de 50 centimètres, pèse 80 kg et sonnera en fa dièse. La seconde mesure 44 centimètres et pèse 50 kg. Elle sonnera en sol dièse. Toutes deux ont été bénies par le père Pascal Langeard, curé de l'église de Saint-Bernadette de Villedieu-les-Poêles.