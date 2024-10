Quand la Corse comptait… six diocèses !

Avec ses 8.722 km2 et 340.000 habitants, le diocèse d’Ajaccio n’est ni le plus grand ni le plus peuplé de France. Dans l’Hexagone, plusieurs diocèses recouvrent le territoire de deux départements. Le plus grand atteint même la superficie de 14.000 km2. C’est celui de Bourges, qui règne sur le Cher et l’Indre. D’autres circonscriptions ecclésiastiques ont des superficies supérieures, comme le diocèse de Bordeaux ou celui de Périgueux. Quant à la population, la Corse figure aujourd’hui parmi le tiers des diocèses les moins peuplés de France. Pourquoi ces chiffres ? Pour mieux saisir l’incongruité d’un fait historique : l’île de Beauté a accueilli jusqu’à six sièges épiscopaux !