Oui, il existe un style de vie chrétien !

Devant nombre de participants au Synode en cours au Vatican, le Pape a insisté sur la notion de service, "le style de Dieu qui se fait dernier pour que les derniers soient élevés et deviennent premiers". Pour François, les chrétiens doivent eux aussi "viser" ce style, "non pas le pouvoir mais le service". Et d’ajouter – en sortant de ses notes – que "parfois, dans l’Église, vient cette pensée : honneur, pouvoir…". Insistant encore, le pape François a expliqué que servir ne consiste pas à cocher les éléments "d’une liste de choses à faire" en considérant que la mission est achevée quand "notre tour est fini". Au contraire, a-t-il appuyé, "le service naît de l’amour et l’amour ne connaît pas de limites, il ne fait pas de calculs, il dépense et donne ; il ne se contente pas de produire pour obtenir des résultats, il n’est pas une performance occasionnelle, il naît du cœur, un cœur renouvelé par l’amour et dans l’amour".