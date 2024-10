L’horrible scène a eu un témoin, l’un des réfugiés maronites, François Massabki, commerçant du quartier, habitué du couvent, qui s’y est abrité quelques heures plus tôt avec ses deux frères Abdel et Raphaël. Menacé de connaître le même sort que le Père Gardien s’il ne prononce pas la shahada qui le ferait musulman, ce père de famille répond, digne et imperturbable : « Je suis chrétien maronite. Jamais je n’abjurerai ma foi et je mourrai pour le Christ! » Les bourreaux le prennent au mot et le lardent de coups de couteaux avant de l’égorger ; ses deux frères le suivent dans la mort et avec eux tous les religieux du couvent, les Pères espagnols Carmelo Volta, 57 ans, professeur d’arabe, Asanio Nicanor, 46 ans, Pierre Soler, 33 ans, Nicolas Albergo, 33 ans, le jeune Père autrichien, Engelbert Kolland, 33 ans, lui aussi, et deux profès espagnols, Francisco Pinardo, 58 ans, et Juan Fernandez, 52 ans.