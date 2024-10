En Amazonie, la guérison miraculeuse de Sorino après une attaque de jaguar

Dans le coma, Sorino est opéré sous anesthésie, la plaie restant ouverte. Il finit par se réveiller et doit encore être opéré, mais il semble remis et peut communiquer. La récupération est jugée anormalement rapide, et l'absence de séquelles est surprenante. Il reste encore de longues semaines à l'hôpital avant de rentrer le 8 mai 1996 chez lui. Peu à peu, il reprend sa vie dans la forêt : "Quand je suis revenu de l'hôpital, je faisais comme les autres Yanomami : je travaillais, je cultivais les champs, mais maintenant je ne peux plus travailler, parce que je suis vieux. Je ne travaille que tôt le matin et, quand le soleil est haut, je rentre à la maison. Mais je me sens bien", a-t-il confié lors de l'enquête diocésaine.