Les saints et les anges se réjouissent chaque fois que vous vous confessez

C’est une réalité spirituelle importante dont chacun devrait se souvenir chaque fois qu’il va se confesser. Parfois, on peut être réticent à confesser ses péchés car on peut ressentir de la honte. Pourtant, les saints et les anges sont là pour aider et encourager, désireux un jour d’accueillir chacun dans l’étreinte éternelle du Ciel. La prochaine fois que vous irez vous confesser, essayez de visualiser la joie que ressentent les saints et les anges après que le prêtre a prononcé les paroles de l’absolution. Savourez cette joie et laissez-la combler votre cœur, afin que vous soyez renouvelé et fortifié pour vivre une vie de sainteté.