L’évangéliste Luc, cet inconnu auquel nous devons tant

L’on dit que Luc est l’évangéliste de la Miséricorde divine, celui qui peint le Christ sous un jour de tendresse et de pitié, fil rouge de son récit ; c’est lui qui rapporte les paraboles du figuier stérile épargné, de l’enfant prodigue et du bon Samaritain, révèle la conversion in extremis du bon Larron. Cependant, par delà ses authentiques qualités littéraires et la finesse scientifique des observations de Luc, ce qui rend unique et irremplaçable son évangile, où le moindre second rôle prend vie et personnalité sous son regard bienveillant, ce sont ces passages que l’on ne trouve que chez lui, dont on devine qu’il est allé en chercher le récit à la source, interviewant leurs protagonistes et d’abord la Sainte Vierge. L’on a dit aussi, à raison, que l’évangile de Luc est celui de Marie.