Plongée dans le chaos depuis le début de la guerre civile en 2011, la Libye n’est pas une terre où il fait bon vivre pour les chrétiens. Selon l’ONG protestante Portes Ouvertes, ils sont 35.100 à vivre dans ce pays pour une population de 7 millions d’habitants. La plupart sont des migrants d’Afrique subsaharienne ou d’Égypte, et sont fréquemment l’objet de discriminations et de violence, en particulier lorsqu’il s’agit de Libyens convertis. La charia (loi islamique) étant la première source du droit, les autorités libyennes punissent sévèrement le prosélytisme et l’apostasie. Un Libyen musulman ne peut donc pas se convertir au christianisme sous peine d’être arrêté et traduit en justice, ou d’être harcelé par ses proches. En 2023, une dizaine de chrétiens, dont certains expatriés et d’autres simplement convertis, ont été arrêtés pour prosélytisme et apostasie. Les autorités ont aussi diffusé les vidéos de leurs aveux de conversion.