Anne, la prophétesse qui annonça le rôle messianique de Jésus

Luc nous apprend en effet qu’Anne faisait partie de la tribu d’Aser, l’une des douze tribus d’Israël. Cette femme pieuse était veuve et avait déjà un âge très avancé, quatre-vingt-quatre ans précise la Bible. Elle demeurait nuit et au jour dans le Temple et passait son temps dans le jeûne et la prière. Or, Anne se trouvait là au temps où Marie et Joseph vinrent présenter Jésus au Temple selon les prescriptions rituelles de cette époque. Effectivement, la tradition juive suivant la Loi de Moïse impose de racheter tout premier-né masculin à Dieu, une loi encore observée de nos jours et dont on a retrouvé des équivalents dans un grand nombre de religions primitives.