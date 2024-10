À Rome, le symbole est important. Et les organisateurs le savent. Seize représentants d’Églises chrétiennes participent au Synode sur la synodalité durant tout le mois d’octobre. C’est ainsi qu’il y a quelques jours s’est tenue dans la cour des Protomartyrs du Vatican une veillée de prière œcuménique. Le lieu n’a pas été choisi au hasard : la tradition assure qu’à cet endroit, au beau milieu de ce qui était alors le cirque des empereurs Caligula et Néron, l’apôtre Pierre a été crucifié. C’est à la nuit tombante que le successeur de Pierre, dans son fauteuil roulant, a fait son entrée dans la cour pavée et bordée par les murs de l’immense basilique Saint-Pierre. Avec lui ont avancé les représentants d’autres Églises chrétiennes accompagnés par les mélodies des chants de Taizé. Munis d’un lumignon, tous sont venus prier pour la paix et l'unité.