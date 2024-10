Un cardinal à Moscou pour obtenir le retour des enfants ukrainiens

Il est toutefois peu probable que tous les enfants puissent rentrer en Ukraine. Beaucoup n’ont plus de parents directs, ceux-ci étant morts à cause des combats. Les villages ont été détruits, les maisons rasées. On voit mal également les familles d’accueil et les autorités russes permettre leur retour. Mais il sera possible de trouver des accords pour quelques-uns et d’assurer des retours au compte-goutte. Au-delà de cette question, ce que veut le Saint-Siège c’est contribuer à trouver une paix stable et durable. La mission du cardinal Zuppi permet de maintenir des liens, d’assurer un dialogue, de discuter avec toutes les parties. Le Saint-Siège est l’un des rares États en Europe à pouvoir le faire. Avec, pourquoi pas, une conférence internationale organisée à Rome pour trouver une solution à ce conflit qui déchire l’Europe depuis une vingtaine d’années et qui a connu une accélération dramatique avec l’invasion de l’Ukraine.