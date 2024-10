Du Liban à la Syrie, de l’Irak à la Palestine, ce que les drames de la guerre et l’irruption de l’islamisme ont détruit, ce sont non seulement la paix et la cohésion, mais aussi la vie des idées et la création intellectuelle. La communauté chrétienne de Palestine, qu’elle soit de Gaza ou de Cisjordanie, est aujourd'hui réduite à la portion congrue ; au Liban et en Syrie, les migrations ont vidé les pays de cette richesse. C’est le Moyen-Orient qui s’appauvrit et la diplomatie pontificale qui perd des leviers d’influence, des réseaux d’appuis et des relais. Face à l’axe chiite, le monde chrétien est ainsi affaibli et dispose de moins de puissance pour contribuer à la paix.