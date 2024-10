Les nombreux bienfaits de la musique religieuse

La musique invite à l'introspection et peut aider à faire le point sur sa vie. Elle permet à chacun de faire une pause dans sa vie chaotique, invitant au calme et à la réflexion. Ce retour sur soi permet de comprendre plus facilement ses besoins, ses combats et de chercher des réponses auprès de Dieu, pour ensuite s’améliorer et devenir authentiquement heureux.