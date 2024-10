Célibat du prêtre, féminité de l’Église… : les réponses du Pape à Louvain

À y regarder d’un peu près, on s’aperçoit que la principale raison invoquée (le plus souvent implicitement) pour inciter l’Église à devenir plus acceptable est la nécessité, et même le devoir pour elle, de l’"inculturation", c’est-à-dire de la prise en compte d’abord de la langue des sociétés à évangéliser et ensuite de leurs "valeurs". Or celles-ci ne sont pas toutes compatibles avec la foi, qui de plus en offre de nouvelles, sans lesquelles elle serait dénaturée. S’il s’agit du mariage des prêtres et de l’ordination de femmes, il est clair que cela correspond aujourd’hui chez nous à une attente aussi bien à l’extérieur de l’Église qu’à l’intérieur. Reste à savoir si une telle adaptation au cadre ambiant (l’Occident sécularisé) n’altère rien d’essentiel.