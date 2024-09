Tous ceux qui l’ont écouté et salué à Leuven, du côté flamand, comme ceux qui doivent le retrouver samedi à Louvain-La-Neuve, sont touchés de voir venir jusqu’à eux ce pape vulnérable, en fauteuil roulant, à la voix essoufflée. Ils ressentent du respect pour ce vieil homme qui a fait l’effort de venir saluer une “vieille dame” de près de 600 ans, cette université riche d’une histoire glorieuse et qui tente de redéfinir sa place et sa vocation dans une société et un pays complexe et rempli de contradictions. Et finalement, en œuvrant ensemble à la bonne réussite de cette double visite, les responsables flamands et francophones de cette université scindée en deux depuis plus de 50 ans ont certainement redonné au pape sa vocation d'apôtre de l’unité et la réconciliation.