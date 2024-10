Prêt pour le mariage ? Dix points essentiels à prendre en compte avant de s’engager

La préparation au mariage est une étape merveilleuse, durant laquelle les fiancés consacrent du temps à mieux se connaître. En évoquant les sujets importants de la vie de couple, ils apprennent à s’aligner l’un sur l’autre et ils se préparent à une vie commune. Selon le Catéchisme de l’Église Catholique, "la vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l’homme et de la femme, tels qu’ils sont issus de la main du Créateur" (CEC n° 1603). Ce désir de s’engager est donc naturel et profondément ancré dans l’homme et dans la femme. Mais comment savoir si vous êtes vraiment prêts à franchir le pas ? Voici quelques thèmes clés à aborder ensemble avant le mariage, pour avoir une meilleure vision des valeurs et des attentes de chacun.