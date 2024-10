Après avoir eu une vision de l’enfer, Thérèse n’a qu’un désir : fuir le monde et faire pénitence. Mais cela n’est pas possible dans son couvent de l’Incarnation, non cloîtré, "vaste et fort agréable". "Je menais, me semblait-il, une vie trop commode", estime Thérèse. C’est pourquoi, soutenue par quelques compagnes, elle envisage la création d’un monastère observant strictement la règle de l'Ordre. Intuition validée par le Très-Haut : "Un jour, au moment où je venais de communier, Notre-Seigneur me commanda expressément de m’employer de toutes mes forces à l’établissement de ce monastère, me donnant la formelle assurance qu’il réussirait, et que la ferveur avec laquelle il y serait servi lui procurerait beaucoup de gloire. Il voulait qu’il fût dédié sous le nom de saint Joseph", écrit sainte Thérèse.