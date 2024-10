Quelles sont les conditions pour être cardinal ?

"C'est une surprise du Pape... Voyons comment je peux le servir !" : voilà ce que se serait exclamé le père Fabio Baggio après avoir appris que le pape François avait décidé de le créer cardinal, selon un média espagnol. À la tête de la section Migrants et Réfugiés du Vatican, le prêtre italien a visiblement été surpris par la décision du pontife, et il n'a probablement pas été le seul. Comme lui, deux futurs "porporati" ne sont pas évêques : le père Timothy Peter Joseph Radcliffe, célèbre théologien dominicain, et le père George Jacob Koovakad, un simple official de la secrétairerie d'État qui s'occupe d'organiser les voyages du pape depuis 2021.