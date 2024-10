Le pape François annonce la création de 21 cardinaux

Le pape François a annoncé lors de l’Angélus ce dimanche 6 octobre la création de 21 cardinaux lors d’un consistoire qui se tiendra le 8 décembre 2024. Chili, Brésil, Canada, Algérie, Iran, Japon, Italie ou encore Serbie… Ces nouveaux cardinaux proviennent de 18 nationalités différentes. Parmi eux se trouvent un Français en poste à l'étranger, Mgr Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, et le frère dominicain Timothy Radcliffe, théologien britannique. Seul l’ancien nonce italien Angelo Acerbi a plus de 80 ans et ne sera donc pas électeur en cas de conclave. Le 8 décembre prochain, le collège des cardinaux électeurs devrait donc compter 141 cardinaux électeurs et 115 non votants.