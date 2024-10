"Je continue de suivre avec préoccupation ce qui est en train d’arriver au Proche-Orient et je demande encore une fois un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts", a lancé le pape François, dans un contexte d’extension des opérations israéliennes au Liban, où de nombreux civils ont été tués dans des frappes censées viser le Hezbollah, en représailles aux tirs de roquettes sur des localités du nord d’Israël. Plus d’un million de Libanais ont pris la fuite face à l’offensive israélienne désormais à la fois aérienne et terrestre, et certains experts s’alarment d’un nombre de victimes civiles potentiellement déjà plus élevé que lors de la guerre de l’été 2006.