En juin 2023, le président Zelensky avait reçu à Kiev le cardinal Zuppi, envoyé spécial du pape François pour initier des "chemins de paix" dans le conflit ukrainien. L'archevêque de Bologne s'est ensuite rendu à Moscou, Washington et Pékin, avec pour but la mise en place d'un mécanisme pour faciliter les échanges de prisonniers et le rapatriement d'enfants ukrainiens retenus en Russie depuis le début du conflit. Après le retour de dix prisonniers – dont deux prêtres catholiques – en juin dernier dans le cadre d'un échange, le président avait personnellement remercié le Vatican pour son rôle dans cette transaction.