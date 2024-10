Au Proche-Orient, la guerre n’est pas une guerre de religion

Plus qu’une structuration par la religion, les relations communautaires sont structurées par la politique et le clan, à quoi s’ajoute une structuration sociologique. Les populations chrétiennes les plus pauvres sont celles qui souffrent le plus des opérations militaires, et donc qui sont le plus enclines à s’allier avec les populations pauvres chiites. Les plus fortunées, qu’elles soient chrétiennes ou musulmanes, ont plus de facilité à se protéger des drames de la guerre, à disposer de relais et de famille à l’étranger pour y envoyer leurs enfants et pour y maintenir leurs activités professionnelles. Là aussi, la dimension religieuse, quoiqu’importante, n’est pas déterminante dans le positionnement politique.