La moisson, le pauvre et l’immigré

Quand on est face à un champ, il y a deux manières de le traverser : en diagonale comme le font les citadins pressés, tout tendus qu’ils sont sur l’autre côté qui appelle d’autres horizons à atteindre au plus vite et le plus efficacement. Ou alors en longeant les côtés, le parcourant à la lisière. On y passe plus de temps. Mais on en voit la beauté, la poésie. Et on y trouve aussi ceux qui y sont cantonnés. On les rencontre et on apprend avec eux à glaner cette vie plutôt que de s’en rêver le maître.