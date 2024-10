Antoine Joly, 27 ans, étudiant en Master au Conservatoire supérieur de Lyon, est amoureux des orgues. Une passion dont il a hérité de son père. Originaire de Franche-Comté, il connaît bien les petites églises de villages du diocèse de Besançon. La plupart d'entre elles abritent de magnifiques orgues. Construits généralement au XIXe siècle, ils proviennent de grandes dynasties de facteurs d’orgues comme les Callinet, les Verschneider, les Merklin et même les Cavaillé-Coll. Imaginés pour accompagner la prière des fidèles, la désaffection des églises les met en péril. "Si l'orgue a pu se développer à tel point, c’est grâce à l’Église. Autrefois, pour une paroisse de village, il était important de posséder un beau mobilier, la plus belle cloche, le plus bel orgue… C’était une fierté", raconte Antoine Joly. "Aujourd’hui, dans les villages isolés, où un seul prêtre peut avoir la charge de 30 et 40 clochers, les orgues ne vivent plus, faute de messes. Or, s’ils ne sont pas joués, les orgues se dégradent… Nous voulions faire quelque chose pour les faire vivre".