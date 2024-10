Ce que la dynastie de David doit au prophète Aggée

Soulignons que le livre d’Esdras de l’Ancien Testament cite également le prophète Aggée parmi ceux qui encouragèrent la reconstruction du Temple après sa destruction : "Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Aggée et Zacharie le fils d’Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l’ordre du Dieu d’Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La Maison de Dieu fut achevée le troisième jour du mois nommé Adar, dans la sixième année du règne de Darius". (Esd 6,14-15). Le prophète avait annoncé que le second Temple serait plus beau encore que le premier et que vers lui afflueraient toutes les richesses de la terre…