Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le pape François décide, le 25 mars 2022, de consacrer les deux pays au Cœur Immaculé de Marie. Un acte qui pourrait paraître symbolique au vu des enjeux. Un acte pourtant traditionnel dans l’Église et puisant dans la tradition biblique. Dans un sens large, toute consécration consiste en effet à "rendre sacré" par l’effusion de l’Esprit saint, à vouer un objet ou une personne à Dieu, le seul Saint, pour lui destiner. Ainsi les ministres ordonnés ou le pain et le vin sont-ils consacrés, au sens le plus fort du terme.