“Mon enfant est susceptible !” Comment l’aider ?

Jade est amie de longue date avec Emilie mais depuis quelque temps, Emilie préfère passer du temps avec un autre groupe de filles. Évidemment, on peut écouter la peine de Jade. On peut aussi dans un deuxième temps mettre de la perspective, éclairer autrement cet événement. Expliquer qu’à l’adolescence, on peut avoir envie de rencontrer d’autres gens et que l’amitié ne fait pas bon ménage avec l’exclusivité. Projeter l’adolescente dans le temps long : au collège, on est en pleine construction de personnalité et c’est courant de papillonner ; peut-être qu’elles se retrouveront plus tard ou peut-être pas, mais un jour, ça aura moins d’importance pour elle. Ou encore partager une expérience un peu similaire en témoignant qu’on a pu se faire d’autres amies et élargir ainsi son cercle.