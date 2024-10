Soulagement et consolation pour la communauté chrétienne du Sri Lanka. Le nouveau gouvernement du pays a annoncé mardi 8 octobre une nouvelle enquête sur les massacres de Pâques 2019, une série d’attaques terroristes qui avait frappé simultanément trois églises et trois hôtels, causant la mort de 279 personnes et 45 ressortissants étrangers. Ces attentats avaient été attribués à un groupe revendiquant son affiliation à l’État islamique. Selon le ministre des Affaires étrangères Vijitha Herath, un vice-inspecteur général de la police a été nommé pour diriger de nouvelles investigations sur les circonstances de la plus meurtrière attaque ayant visé des civils dans l'histoire du pays.