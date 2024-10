La critique des “œuvres” chrétiennes n’atteint pas la foi

L’Église est donc jugée selon des critères qui lui sont extérieurs et qui ignorent ses raisons d’être et son but — ce qui fait qu’elle a traversé les siècles et continue de se développer ailleurs qu’en Occident. Elle est réduite à une institution transnationale, tentaculaire et centralisée, fondée sur des traditions sans support économique, cherchant à préserver les pouvoirs qu’elle a eus avant le Progrès et la "modernité", ou au moins à garder de l’influence. Celle-ci est mesurée quantitativement par des statistiques sociologiques de pratique religieuse (en baisse sensible), et qualitativement (de façon surtout négative) par les critiques qu’attire sa résistance à la libéralisation de son organigramme et des mœurs en général.