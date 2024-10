Depuis septembre, le pape François mène tambour battant son agenda. Après un voyage de 12 jours en Asie du Sud Est et en Océanie puis une visite délicate en Belgique et au Luxembourg fin septembre, le pontife de 87 ans n’a pas attendu la fin du Synode d’octobre pour annoncer la création de cardinaux. Le chef de l’Église catholique n’était pourtant pas pressé par le temps puisque le collège des cardinaux électeurs comptait jusqu’à ce jour 122 membres, soit 2 de plus que la limite maximale théorique fixée par Paul VI pour ce collège chargé d’élire les papes.