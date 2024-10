À Rome, le Synode fait son retour dans une ambiance plus sereine

Un an plus tôt, le climat était un peu plus nuageux. La veille de la première session du Synode à Rome, cinq cardinaux conservateurs avaient rendu public leurs "doutes" ("dubia") sur le processus, demandant au pape François une clarification quant à l’enseignement de l’Église sur l’homosexualité et l’interrogeant sur la possibilité ou non que des femmes puissent un jour devenir prêtres. Cette lettre avait jeté un pavé dans la mare, colorant les débats ultérieurs. L’un des membres, le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Doctrine de la foi, avait aussi livré publiquement ses critiques, agitant l’épouvantail d’un agenda caché dans ce Synode pour faire avancer des idées progressistes.