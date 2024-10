À Malte, l’ombre lumineuse laissée par le Caravage

Pierre-Marie Varennes va donner une lecture méditative de "La décollation de saint Jean Baptiste" la plus grande œuvre du Caravage et joyau de Malte. Le peintre arrive sur l’île le 14 juillet 1607. Il fuit Rome et la sentence qui le condamne à mort - par décollation- pour le meurtre qu’il a commis. Le grand maître Alof de Wignacourt accueille l’homme de génie qu’il fera chevalier au bout d’un an, mais celui-ci ne vient pas sans l’homme de colère. "Michelangelo est d’une humeur toujours égale. Et elle est mauvaise."