La bénédiction des animaux de compagnie, une manière de se rapprocher de Dieu ?

Il peut néanmoins s'avérer difficile de bien faire entendre le message de l'Église sur le rapport homme-animal. "Il y a un déséquilibre très prégnant dans l’affection des gens pour leurs animaux à Paris", soulève le père Leverrier. "Une bénédiction signifie "dire du bien". Pendant la bénédiction, je lis un passage de la Genèse, en rappelant que l'animal est au service de l’homme. Ce que l’on veut c’est que par les animaux, les maîtres se rapprochent du Créateur. Si des animaux peuvent aider des gens à ne pas se perdre dans leur solitude, alors on les bénit. On le dit simplement, avec le sourire." Dans la chapelle Sainte-Rita, la première bénédiction d'animaux de compagnie réalisée en 2023 a pu entraîner quelques frictions et malentendus. "Quelques jours ou semaines après, je suis arrivée à la chapelle et je suis tombée sur des personnes qui étaient dans l'église avec leurs animaux en liberté", pointe Brigitte, bénévole à la paroisse de la Trinité. "Je ne suis pas du tout contre les bénédictions d'animaux, mais il faut que les propriétaires respectent tout le monde." Le diocèse de Paris n'a pas donné d'instructions spécifiques sur les bénédictions d'animaux et il revient donc à aux paroisses de s'organiser. Le père Leverrier a opté pour une solution qui permet de limiter les potentielles divisions. "Je suis content d’avoir trouvé une formule où la question de la présence des animaux dans l'église ne se pose pas. Ce n’est pas quelque chose de solennel que j’impose à tous les paroissiens qui sortent de la messe. Et puis on ne fait pas un concours de beauté de yorkshires."