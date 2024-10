Un deuxième message a été partagé dans la foulée, montrant la princesse serrant Liz dans ses bras. Il s’agit du premier cliché de Kate Middleton dans le cadre de ses engagements royaux depuis la fin de sa chimiothérapie. "C'est un plaisir de rencontrer Liz à Windsor aujourd'hui. Une jeune photographe talentueuse dont la créativité et la force nous ont tous deux inspirés. Merci d'avoir partagé vos photos et votre histoire avec nous", ont écrit William et Kate. Un plaisir partagé, comme l’a indiqué la jeune fille dans le commentaire en dessous de ce poste. "C'était un réel plaisir pour moi de rencontrer tout le monde et de prendre des photos aujourd'hui à Windsor, c'était un grand honneur et c'était essentiellement un rêve devenu réalité, j'espère donc vraiment faire partie de tous les événements futurs !". Une rencontre avec Kate Middleton qui restera à jamais gravée dans la mémoire de la jeune fille.