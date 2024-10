Les sept demandes de pardon de l’Église au monde

Le cardinal Kevin Joseph Farrell, préfet du dicastère pour les Laïcs, la famille et la vie, a demandé pardon 'pour toutes les fois où nous avons jugé et condamné avant de prendre soin des fragilités et des blessures de la famille" et, "en particulier" de la part des hommes, pour "toutes les fois où nous n'avons pas reconnu et défendu la dignité des femmes". Il a aussi demandé pardon pour l'usage de la peine de mort.



Le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi, a demandé pardon pour toutes les fois où on a "endoctriné" l’Évangile, en risquant "de le réduire à un tas de pierres mortes à jeter sur les autres". Il s'est aussi repenti "pour toutes les fois où nous avons donné une justification doctrinale à des traitements inhumains".



Le cardinal Cristóbal López Romero, archevêque de Rabat, a regretté que l’Église ait cédé "à la séduction du pouvoir et à la flatterie des premières places et des titres vaniteux" et qu’elle ait négligé "la mission dans les périphéries géographiques et existentielles". Enfin, le cardinal autrichien Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, s’est excusé pour les atteintes à la "synodalité", déplorant les "opinions et idéologies qui blessent la communion" et la tentation de transformer "l’autorité en pouvoir".